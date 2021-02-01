Тіна Кароль завела шанувальників провокативним нарядом з зухвалим розрізом

Зваблива українська поп-діва Тіна Кароль показала своїм підписникам в Instagram нове коротке відео, у якому продемонструвала черговий сексуальний образ.

Так, Тіна Кароль поділилася спокусливим роликом, в якому вона позує у відвертому наряді. Красуня приміряла бра із зав'язками на талії і спідницю-міді в шоколадному відтінку з зухвалим розрізом.

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У підписі артистка відзначила, що вибрала для зйомки образ від українського бренду Olatame, вартістю близько 3 тисяч гривень. А у коментарях користувачі мережі захопилися новими гарячими кадрами, а також додали, що їхній кумир помітно схудла.

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