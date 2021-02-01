Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Коронавірус

Тіна Кароль завела шанувальників провокативним нарядом з зухвалим розрізом

  • 1
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Зваблива українська поп-діва Тіна Кароль показала своїм підписникам в Instagram нове коротке відео, у якому продемонструвала черговий сексуальний образ.

Так, Тіна Кароль поділилася спокусливим роликом, в якому вона позує у відвертому наряді. Красуня приміряла бра із зав'язками на талії і спідницю-міді в шоколадному відтінку з зухвалим розрізом.

І ще: Леся Нікітюк спокусила своїми формами у прозорому халаті: пікантне фото

У підписі артистка відзначила, що вибрала для зйомки образ від українського бренду Olatame, вартістю близько 3 тисяч гривень. А у коментарях користувачі мережі захопилися новими гарячими кадрами, а також додали, що їхній кумир помітно схудла.

Читайте також: Дівчина тижня: секс-символ UFC Пейдж Ванзант, яка обожнює тренуватися голяка (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+
  • 28 cічня, 16:20
  • 849
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2860
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2790980
Загрузка...
Новини