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Леся Нікітюк спокусила своїми формами у прозорому халаті: пікантне фото

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська шоувумен Леся Нікітюк для зимових канікул обрала Мальдіви. І телеведуча не упускає можливість похизуватися своїм тілом у різних купальниках, демонструючи зайвий раз стрункі форми. Цього разу Леді Ле вразила шанувальників атмосферним знімком на тлі заходу і океану.

Так, на своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк показала фото зі спини – знімок ніби зроблений випадково. У центрі кадру – довгонога Леся у прозорому халаті-накидці, який накинула поверх бікіні. Волосся зірка зібрала у пучок на потилиці. Вона крокує по тонкому краю басейну, який йде в океан.

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"Шо там у Києві? Сніг?" – запитала у підписників зірка телеекранів у жартівливій формі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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