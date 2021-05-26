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Тіна Кароль завела Instagram спокусливою фотосесією у ліжку

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська поп-діва Тіна Кароль знялася у новій відвертій фотосесії і порадувала шанувальників гарячим знімком. На свіжих кадрах красуня постала у спокусливому шовковому вбранні.

Так, чуттєва і пікантна зйомка Тіни Кароль, результатами якої вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, присвячена рекламі бамбукової постільної білизни, яку зірка випустила в колаборації з Home Me.

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Артистка позувала на ліжку в шовковій сукні мідного відтінку, при цьому вона не стала надягати під низ бюстгальтер, так що крізь тканину видніються обриси грудей. Відвертий образ Тіна доповнила спокійним макіяжем з акцентом на очі, а волосся зібрала в пучок.

На другому знімку красуня сфотографувалася у білій спідній білизні, закутавшись в ковдру.

"Щоб залишатися красивими і променистими в божевільному ритмі, важливо наповнювати своє життя корисними звичками. І починаються вони зі здорового сну", – написала Кароль у підписі до серії фото.

Тіна Кароль завела Instagram спокусливою фотосесією у ліжку - фото 461030
Тіна Кароль завела Instagram спокусливою фотосесією у ліжку - фото 461029

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