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Фіналістка Холостяка-11 Юля Бельченко емоційно прокоментувала фінал шоу
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У фіналі шоу Холостяк головний герой Михайло Заливако віддав своє серце Ані Богдан. Інша фіналістка Юлія "Зайка" Бельченко так і не отримала шанс на стосунки з бізнесменом. На його вибір дівчина відреагувала в мережі.
21 травня Михайло Заливако назвав ім'я переможниці шоу. Нею стала тур-агентка Анна Богдан (ексдружина колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана). SMM-фахівець Юля Бельченко зі сльозами на очах попрощалася з Михайлом. Про свої почуття вона написала у інстаграмі.
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"Ти сказав, що це не любов. Відчуття такі ніби моє серце луснуло як повітряна кулька, в яку встромили кинджал. Усередині кров повільно стікає з залишків розбитого серця вниз по внутрішніх стінках мого тіла. Мені погано, огидне відчуття! Коли розбивається серце, всередині порожнеча, вакуум і пече біль. В голові дзвенить лише одне питання: за що ти так зі мною?", – написала Юлія.
Юля також зазначила, що у фіналі романтичного реаліті-шоу Холостяк вона вперше приміряла розкішний образ нареченої. Перед Михайлом вона з'явилася в обтягуючому блискучому платті фасону "рибка" з відвертим декольте.
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