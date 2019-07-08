Тіна Кароль засвітила пишні груди у малесенькому топі

Українська співачка Тіна Кароль показала нове ефектне фото. Шанувальники у захваті від фігури співачки!

Тіна Кароль – улюблениця мільйонів меломанів. Однак не тільки приголомшливий голос артистки підкорив шанувальників. Тіна Кароль вражає своїми буденними і сценічними образами.

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У мережі 34-річна Тіна показала ефектний літній образ. Перед камерою вона позувала в тілесному топі і приталеній мідіспідниці з трендовим анімалістичним принтом. До звичайного образу Тіна підібрала білі кросівки. Вечірній образ підкреслив ідеальну фігуру зірки.

Ефектне фото знаменита українка зробила під час поїздки в США. Позувала тендітна Тіна Кароль на тлі сріблястого фургона з сигнальним написом Stop.

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