Тіна Кароль засвітила пишні груди і пружний прес на пікантному фото

Українська поп-діва Тіна Кароль вміє інтригувати і заводити публіку своїми розкішними і ефектними нарядами, які підкреслюють всі спокусливі вигини її тіла. Артистка не зупиняється і опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий пікантний знімок.

На свіжому фото Тіна Кароль позувала в чорних штанах з високою талією і бюстгальтері такого ж кольору. На одне плече красуня накинула піджак і чуттєво прикрила рот і частину обличчя рукою, лише очі пронизливо дивляться в об'єктив.

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Такий відвертий наряд дозволяє помилуватися на пишний бюст і пружний животик зірки. Сміливий образ викликав справжню бурю серед шанувальників Кароль і вони засипали співачку компліментами.

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