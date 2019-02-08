Тіна Кароль заінтригувала шанувальників загадковим знімком

Українська співачка Тіна Кароль спантеличила шанувальників новим фото і питанням до нього. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала портретний знімок з пронизливим поглядом прямо в камеру.

На обличчя і біляві локони артистки падає розсіяне сонячне світло, її очі підведені чорною стрілкою. Природний макіяж без звичної червоної помади з ледь зворушеним губами блиском робить образ ніжним і чуттєвим одночасно.

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"І яке питання задає цей погляд?" – запропонувала Тіна розгадати загадку, заховану в її погляді.

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