Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Леся Нікітюк показала свою дачу на Мальдівах

  • 709
Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Відома українська шоувумен і телеведуча Леся Нікітюк вже повернулася з відпочинку з райських Мальдівських островів, проте продовжує радувати шанувальників яскравими фото.

Так, жартівлива зірка вирішила показати всім шанувальникам свою "дачу". Леся поділилася фото, на якому вона сидить під пальмою за дерев'яним столиком і милується океаном. На красуні білий купальник і солом'яний капелюх, при цьому дівчина грайливо закинула ногу на ногу.

І ще: Надя Дорофєєва підкорила Нью-Йорк сміливим образом

"На дачі", – жартівливо підписала допис телеведуча.

Читайте також: Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
  • 11 лютого, 22:15
  • 1880
Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+)
  • 10 лютого, 16:10
  • 2881
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
  • 11 лютого, 07:05
  • 880
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз