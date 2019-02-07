Леся Нікітюк показала свою дачу на Мальдівах

Відома українська шоувумен і телеведуча Леся Нікітюк вже повернулася з відпочинку з райських Мальдівських островів, проте продовжує радувати шанувальників яскравими фото.

Так, жартівлива зірка вирішила показати всім шанувальникам свою "дачу". Леся поділилася фото, на якому вона сидить під пальмою за дерев'яним столиком і милується океаном. На красуні білий купальник і солом'яний капелюх, при цьому дівчина грайливо закинула ногу на ногу.

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"На дачі", – жартівливо підписала допис телеведуча.

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