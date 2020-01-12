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Тіна Кароль викликала фурор ефектною сукнею з екстремальним декольте

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Поп-діва української естради Тіна Кароль підкорила шанувальників елегантним і вишуканим образом, який ідеально підкреслив її струнку фігуру та пишні форми.

Співачка Тіна Кароль опублікувала в Instagram фотоколаж, що складається з двох знімків, на яких вона зображена в розкішному вечірньому платті бордового кольору з глибоким декольте.

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Наряд є творіння улюбленого дизайнера Кароль – Дафни Мей, яка регулярно представляє свої колекції в рамках Ukrainian FashionWeek. Образ співачка довершила традиційною "голлівудською" укладкою і яскраво-червоною губною помадою.

Відзначимо, що вартість сукні на офіційному сайті становить 10 700 гривень.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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