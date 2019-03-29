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Тіна Кароль вразила шанувальників спокусливим знімком

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Тіна Кароль вразила шанувальників спокусливим знімком - фото 1

Популярна українська поп-зірка, одна з суддів проекту "Голос країни" Тіна Кароль поділилася з своїми підписниками в Instagram дуже чуттєвим і звабливим фото.

Так, співачка Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіжий знімок, на якому вона позувала в розкішному білому платті з відкритими плечима. Свій образ артистка доповнила чорною вуаллю. Ефектний макіяж додав кадру своєрідну таємничість.

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Відомо, що в цьому вбранні Тіна знялася для модного глянцю Vogue. Також шанувальники закидали улюблену співачку компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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