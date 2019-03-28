Леся Нікітюк розбурхала Instagram відвертим вбранням

Улюблениця українських телеглядачів, популярна ведуча та шоувумен Леся Нікітюк порадувала своїх шанувальників черговим пікантним знімком. Підписники зірки телеекранів оцінили сексуальний наряд Лесі.

Так, відома українська телеведуча та зірка проекту "Танці з зірками" Леся Нікітюк вразила мережу відвертим вбранням. Красуня позувала в синьому піджаку з глибоким декольте і коротеньких звабливих прозорих шортах.

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Шанувальникам артистки дуже сподобався знімок, який вона розмістила на своїй сторінці в Instagram. Користувачам мережі залишили безліч компліментів у коментарях під фото.

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