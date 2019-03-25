Тіна Кароль вразила шанувальників чуттєвим образом

Улюблениця мільйонів українців Тіна Кароль не втомлюється радувати своїх підписників ефектними фото в стильних, а іноді і вельми пікантних нарядах. Недарма зірка вважається однією з ікон стилю серед українського шоу-бізнесу, та й не тільки. На новому фото артистка продемонструвала вражаючий образ.

Так, Тіна позувала в розкішній довгій сукні насиченого жовтого кольору з чорною підкладкою. Глибоке декольте наряду вигідно підкреслило пишне декольте співачки. При цьому вона прийняла чуттєву позу, лежачи на підвіконні. Пікантний знімок з'явився на сторінці артистки в Instagram.

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На другому знімку у колажі можна розглянути ефектну зачіску і гарний макіяж поп-діви. Цікаво, що в цьому випадку вона "зрадила" своїй звичайній червоній помаді і зробила макіяж губ в нюдових тонах.

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