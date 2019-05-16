Лілія Ребрик вразила мережу прозорою сукнею

Популярна телеведуча Лілія Ребрик не перестає радувати шанувальників. Так, теледіва вкотре вразила своєю появою в розкішному вбранні, а також похвалилася гордим званням "Мама року". Знімки з'явилися в Instagram зірки.

Лілія вбралася в елегантне мереживне плаття чорного кольору, доповнивши образ взуттям в тон. Як аксесуари красуня обрала розкішні сережки з камінням. Акцент в макіяжі вона зробила на губи, нафарбувавши їх червоною помадою.

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"Мені неймовірно приємно отримати нагороду "Мама року". Дякую всім, хто голосував! Лечу додому, до дітей. Хочу бути завжди для них найкращою мамою. Ще раз дякую!" – подякувала вона шанувальників.

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