Настя Каменських розчулила мережу знімком з батьками

Настя Каменських, яка часто ділиться з шанувальниками в мережі гарячими та відвертими кадрами, здивувала і порадувала користувачів мережі теплим родинним знімком.

Так, українська співачка Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливий знімок зі своїми батьками, розчуливши фанів.

І ще: День вишиванки: Тіна Кароль оригінально привітала зі святом

Настя зробила селфі, ніжно обіймаючи тата, а зліва в кадрі можна також побачити її маму. Всі вони посміхаються на камеру і видно, що в родині панує любляча і позитивна атмосфера.

"Тато, ми тебе з мамою дуже любимо", – підписала Каменських фото.

Читайте також: Лілія Ребрик вразила мережу прозорою сукнею