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Настя Каменських розчулила мережу знімком з батьками

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / Instagram

Настя Каменських, яка часто ділиться з шанувальниками в мережі гарячими та відвертими кадрами, здивувала і порадувала користувачів мережі теплим родинним знімком.

Так, українська співачка Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливий знімок зі своїми батьками, розчуливши фанів.

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Настя зробила селфі, ніжно обіймаючи тата, а зліва в кадрі можна також побачити її маму. Всі вони посміхаються на камеру і видно, що в родині панує любляча і позитивна атмосфера.

"Тато, ми тебе з мамою дуже любимо", – підписала Каменських фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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