Тіна Кароль вразила мережу магнетичним знімком

Українська поп-діва Тіна Кароль щодня радує мільйонну армію шанувальників в Instagram новими знімками в різних образах. Цього разу ж артистка опублікувала вражаюче портретне фото, яке почали обговорювати фани.

Так, на свіжому фото Тіна Кароль постала у чуттєвому образі. Крупним планом в об'єктив фотографа потрапило обличчя зірки. Макіяж співачки був з традиційних акцентом на фірмові червоні губи.

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З прикрас красуня обрала досить велике кільце з розсипом білих і чорних дорогоцінних каменів і такі ж сережки з комплекту. Манікюр був виконаний в акуратних нюдових природних тонах.

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