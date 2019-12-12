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Тіна Кароль вразила фанатів звабливими кадрами

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Популярна українська співачка Тіна Кароль часто радує своїх шанувальників сміливими знімками. На цей раз красуня виклала на сторінці в Instagram колаж з двох фото, на яких позує в білій шовковій сукні.

Так, Тіна Кароль постала перед підписниками в Instagram у черговому чуттєвому та спокусливому образі. Елегантне вбрання зірки оголює її спину, а сама співачка кокетливо посміхається фотографу.

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Волосся артистки спускаються по плечах. Образ Кароль доповнила своєю фірмовою червоною помадою і лаконічними сережками-кільцями. Судячи з усього, кадр був зроблений в коридорі одного з готелів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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