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Регіна Тодоренко у купальнику блиснула схудлою фігурою

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Регіна Тодоренко - фото 1
Регіна Тодоренко / instagram

Ведуча Регіна Тодоренко вразила фанатів струнким тілом, вирушивши на відпочинок у райське містечко. Шанувальники у захваті!

Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко часто привертає увагу фанатів незвичайними постами в Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила розкішний кадр, позуючи на райському острові Балі, куди прилетіла на відпочинок разом з родиною: однорічним сином Михайлом і чоловіком Владом Топаловим. Так, артистка без макіяжу засвітила струнку фігуру в міні-бікіні, примірявши також солом'яну панамку і іменну сумочку.

"Дуже гаряче", – лаконічно підписала Тодоренко. Фоловери залишилися в захваті: "Приголомшливо", "Супер", "О, класний купальник. Під колір очей", "Як ви схудли? Чудово виглядаєте", "Красива", "Висока і струнка", "Регіна, ти класна!", "Регіна, ви прекрасні", "Яка фігура".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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