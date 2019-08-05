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Тіна Кароль вразила чуттєвим знімком на березі океану

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Тіна Кароль останнім часом спокушає шанувальників результатами своєї фотосесії на березі океану, розбурхуючи їхню уяву щоразу новим відвертим образом. Співачка вирішила розбавити гарячий контент на своїй сторінці ніжним і чуттєвим знімком, на котрому постала перед фанатами у скромному вбранні.

На новому знімку Тіна сидить на камені біля океану. Зірка одягнула легке плаття у стилі білизни мереживом і тонкими бретелями. Вона прийняла витончену позу і заворожено дивиться вдалину.

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Співачка вирішила не залишати будь-яких підписів до кадру, а обмежилася лише відміткою фотографа.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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