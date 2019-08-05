Тіна Кароль вразила чуттєвим знімком на березі океану

Тіна Кароль останнім часом спокушає шанувальників результатами своєї фотосесії на березі океану, розбурхуючи їхню уяву щоразу новим відвертим образом. Співачка вирішила розбавити гарячий контент на своїй сторінці ніжним і чуттєвим знімком, на котрому постала перед фанатами у скромному вбранні.

На новому знімку Тіна сидить на камені біля океану. Зірка одягнула легке плаття у стилі білизни мереживом і тонкими бретелями. Вона прийняла витончену позу і заворожено дивиться вдалину.

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Співачка вирішила не залишати будь-яких підписів до кадру, а обмежилася лише відміткою фотографа.

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