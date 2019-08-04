Дантес показав гарячу Надю Дорофєєву в чорному бікіні

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва вирішили провести відпустку в Італії. Вони вирушили в морську мандрівку на яхті.

Не обійшлися і без спекотних фото співачки в купальнику, а також романтичних фотопрогулянок з чоловіком. На своїй instagram-сторінці Володимир повідомив, що відпустка добігає логічного завершення, але ця морська подорож назавжди залишиться в його пам'яті!

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Співак супроводив текст гарячим фото з дружиною, щоправда, в кадр потрапили лише фігура і пружні сідниці Наді в чорному бікіні. Вова зробив спекотне селфі на яхті, яку пара орендувала разом з друзями, щодня здійснюючи перехід з одного портового містечка в інше.

"Фінальний! Сьогодні останній перехід, і ми полетимо. У наш медовий місяць ми зробили схоже фото. І ось, напередодні 8 років спільного життя, ідеально повторили. Гарної вам неділі! Відірвіться по повній!", − порадив Вова. Шанувальники прийшли у захват від пікантного селфі пари. Вони не втрималися від купи компліментів.

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