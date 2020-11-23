Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у тринадцятому випуску (відео)

Вчора, 22 листопада, відбувся тринадцятий прямий ефір оновленого четвертого сезону проєкту Танці з зірками. Дізнайтеся, хто пройшов до суперфіналу.

За перемогу боролося 3 пар. Судді оголосили свої оцінки, глядачі провели своє голосування. Так, в результаті кожна пара настільки приголомшила суддів і глядачів, що ніхто на цьому тижні не покинув проєкт. Тому боротьбу за перемлгу продовжують Юлія Саніна та Дмитро Жук, Санта Дімопулос і Макс Леонов, Надія Мейхер з Кирилом Васюк.

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Дивіться шоу результатів тринадцятого прямого ефіру Танців з зірками:

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