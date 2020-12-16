Надя Дорофєєва здивувала схожістю з Тіною Кароль: звабливі фото

Співачка Надя Дорофєєва стала суддею нового сезону Голосу країни. Перший випуск вокального проєкту глядачі каналу 1 + 1 побачать у 2021 році, а поки шанувальники шоу можуть оцінити образи членів журі.

Екссолістка групи Время и Стекло поділилася в Instagram знімками зі зйомок, на яких можна розглянути її зовнішній вигляд. Оцінювати виступи учасників Дорофєєва буде в новому іміджі – з білим хвилястим волоссям і прямим чубчиком.

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Шанувальники вже стали коментувати новий образ співачки і шукати схожість з іншими знаменитостями. Більшість зійшлися на думці, що Дорофєєва повторює образ Тіни Кароль під час її суддівства на Голосі у 2013 році.

"Надя, ти схожа на молоду Тіну. Вона вперше прийшла в журі дорослого голосу у неї такий самий був образ", "Дуже схожа на Тіну Кароль в юності", "На Тіну схожа в 2013 році дуже", "Молода Тіна Кароль", – пишуть коментатори. Новий сезон популярного вокального шоу Голос отримає назву Перезавантаження. Для Наді це слово знакове, адже цього року Дорофєєва зробила перезавантаження своєї співочої кар'єри, ставши сольною виконавицею.

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