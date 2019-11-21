Весь світ: гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустив проникливий кліп, знятий у Львівській опері

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ представив кліп на пісню "Весь світ" з альбому "Мільярди". Композиція вже підкорила слухачів своєю ніжністю та чуттєвістю, тож дивіться не менш проникливе відео!

Пісню "Весь світ" фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець написав у співавторстві з генеральним продюсером гурту Олегом Ходачуком. Зйомки кліпу відбувалися у Львові на студії звукозапису Jenny Records та у Львівському Національному Академічному театрі опери та балету.

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Прикметно, що на знімальному процесі взяли участь 33 музиканти, що додало роботі особливої атмосферності. Запрошені виконавці грають на скрипках, віолончелях та інших струнних.

Дивитись онлайн кліп БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – ВЕСЬ СВІТ:

"Весь світ" – уже третя відеоробота з альбому "Мільярди, на підтримку якого гурт оголосив масштабний тур Україною та за її межами. Загалом музиканти планують об'їхати 120 міст.

Текст і слова пісні "Весь світ"

Хіба завжди так простір рве?

І мчить назустріч темряві безликій,

Осяює усе живе...

З його теплом малий стає великим... Осяює...

Увесь цей світ до твоїх ніг!

Увесь цей світ не вартий сліз твоїх!

Най все летить під три чорти!

Увесь той світ нехай летить, як плачеш ти!

З тобою те саме, бо я живу!

І іменем твоїм палають наші зорі!

Вуста твої, як казка наяву,

Приборкують, підкорюють простори...

Твої вуста...

Увесь цей світ до твоїх ніг!

Увесь цей світ не вартий сліз твоїх!

Най все летить під три чорти!.

Увесь той світ нехай летить, як плачеш ти!

Най все летить під три чорти!.

Увесь той світ нехай летить,

Як плачеш ти!

Увесь цей світ до твоїх ніг!

Увесь цей світ не вартий сліз твоїх!

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