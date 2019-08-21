Тіна Кароль виконає гімн України на Ході Гідності: відео репетиції

У День Незалежності України в Києві відбудеться Хода Гідності. На запрошення президента Володимира Зеленського Гімн України під час урочистостей 24 серпня виконає поп-діва Тіна Кароль.

Саме Тіні Кароль довірили право виконати Гімн України під час Ходи Гідності до Дня незалежності, яка пройде 24 серпня в Києві. В Instagram-stories співачка опублікувала відео репетиції та поділилась, що буде надзвичайно щаслива перебувати в цей історичний момент з президентом Володимиром Зеленським.

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"Звучати, надихати, пишатись нашим президентом і Батьківщиною", – наголосила Тіна. Також Кароль додала, що "сусіди раді" її репетиції, яку вона, вочевидь, проводила вдома.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності, а зекономлені 300 млн грн вирішив виплатити військовим як премії. Замість параду в столиці відбудеться Хода гідності за участю глави держави. Відомо, що режисерами заходу стали Алан Бадоєв та Олена Коляденко. На урочистостях 24 серпня, окрім Тіни Кароль, виступить також ONUKA, а саунд-продюсер Євген Філатов (The Maneken) спродюсує музику до однієї з частин урочистої події. У Ході гідності візьмуть участь і відомі оперні співаки, а спеціальним гостем події стане композитор Мирослав Скорик

Репетиція Ходи Гідності / прес-служба Офісу президента

При цьому представники ветеранських організацій організують у День Незалежності свій Марш захисників України.

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