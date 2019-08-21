Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності

Тіна Кароль виконає гімн України на Ході Гідності: відео репетиції

  • 62
Тіна Кароль на "Українській пісні 2019" - фото 1
Тіна Кароль на "Українській пісні 2019" / Євген Кравс

У День Незалежності України в Києві відбудеться Хода Гідності. На запрошення президента Володимира Зеленського Гімн України під час урочистостей 24 серпня виконає поп-діва Тіна Кароль.

Саме Тіні Кароль довірили право виконати Гімн України під час Ходи Гідності до Дня незалежності, яка пройде 24 серпня в Києві. В Instagram-stories співачка опублікувала відео репетиції та поділилась, що буде надзвичайно щаслива перебувати в цей історичний момент з президентом Володимиром Зеленським.

До теми: Афіша заходів на День Незалежності 2019 у Києві

"Звучати, надихати, пишатись нашим президентом і Батьківщиною", – наголосила Тіна. Також Кароль додала, що "сусіди раді" її репетиції, яку вона, вочевидь, проводила вдома.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності, а зекономлені 300 млн грн вирішив виплатити військовим як премії. Замість параду в столиці відбудеться Хода гідності за участю глави держави. Відомо, що режисерами заходу стали Алан Бадоєв та Олена Коляденко. На урочистостях 24 серпня, окрім Тіни Кароль, виступить також ONUKA, а саунд-продюсер Євген Філатов (The Maneken) спродюсує музику до однієї з частин урочистої події. У Ході гідності візьмуть участь і відомі оперні співаки, а спеціальним гостем події стане композитор Мирослав Скорик

Репетиція Ходи Гідності - фото 349219
Репетиція Ходи Гідності / прес-служба Офісу президента

При цьому представники ветеранських організацій організують у День Незалежності свій Марш захисників України.

Читайте також: Програма святкування Дня прапора України 2019 у Києві та Львові

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)
  • 18 серпня, 17:20
  • 989
Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
  • Вчора, 12:15
  • 320
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 16 серпня, 11:44
  • 950
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз