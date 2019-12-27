Тіна Кароль в шовковій сукні вразила публіку

Співачка Тіна Кароль поділилася розкішним відео, засвітивши фігуру у відвертій сукні.

Відома українська співачка, тренер шоу "Голос країни" Тіна Кароль обожнює радувати фанатів новими знімками в Instagram.

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Знаменитість похвалилася трепетним відео з шоу "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", виконавши свою свіжу мотивуючу пісню "Іди на життя". Так, артистка вийшла на сцену в довгій шовковій відвертій сукні, засвітивши шикарну фігуру.

Фоловери не пройшли повз: "Чарівна Тіна", "Повністю згодна та підтримую слова Каті, Тіна просто неймовірна...", "Блискучий виступ", "Боже, як гарно!!! Тіна, яка ти Розумниця!!!", "Вона шикарна жінка", "Краща", "Номер і танці, бомба", "Танці вогонь".

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