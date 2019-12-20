Чарівна леді: Тіна Кароль представила власний аромат у відвертій сукні

Популярна українська співачка Тіна Кароль презентувала власні парфуми у розкішній вечірній сукні, викликавши захват у шанувальників. Зірка знає, як не перетнути межу з еротичністю в образі.

34-річна українська виконавиця та акторка Тіна Кароль тепер тішить прихильників не лише своїми піснями, а й парфумами. Розкішна білявка презентувала свої іменні парфуми у Києві. Для такої події вона обрала доволі відверту чорну сукню, яка підкреслила форми зірки. Відповідні фото з'явились у профілі Тіни в соцмережі Instagram. Тому поряд із привітаннями з'явилось і чимало компліментів до такого вбрання Тіни.

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