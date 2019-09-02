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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Тіна Кароль в короткому топі підкорила мережу спокусливою фігурою

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Відома українська співачка Тіна Кароль не перестає радувати своїх шанувальників новими звабливими кадрами. Підписники зірки оцінили гаряче фото красуні.

Так, українська поп-діва Тіна Кароль поділилася з фанатами сексуальним знімком. На новому фото красуня позує у короткому білому топі. Спокусливий образ демонструє підтягнутий живіт співачки, яка сидить, спершись на стіну.

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Доповнила свій лук Кароль традиційною яскравою червоною помадою. Підписники артистки не втрималися і засипали її компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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