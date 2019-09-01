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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Карколомна Моніка Белуччі вперше вийшла у світ з колишнім чоловіком

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Моніка Белуччі, Венсан Кассель - фото 1
Моніка Белуччі, Венсан Кассель / marieclaire

Колишнє зоряне подружжя Моніки Белуччі і Венсана Касселя, яке розлучилося після 14 років стосунків, вперше після розставання з'явилося разом на публіці.

Актори відвідали разом фотокол перемонтованої картини Незворотність, який відбувся в рамках Венеціанського фестивалю.

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Пара представила нову версію культового фільму, в якому в 2002 році зіграла головні ролі. На заході пару супроводжував режисер стрічки, 55-річний Гаспар Ное. Для виходу Моніка обрала чорний брючний костюм, пікантності якому надала прозора блузка, яку актриса одягла під жакет.

Карколомна Моніка Белуччі вперше вийшла у світ з колишнім чоловіком - фото 351614

Венсан зіграв на контрасті і одягнувся у все світле: білу сорочку і лляні штани. Судячи зі знімків колишнє подружжя було в гарному настрої. Вони з задоволенням позували фотографам і усміхалися. Зауважимо, знаменитості виховують двох доньок: 14-річну Діву і 9-річну Леоні.

Карколомна Моніка Белуччі вперше вийшла у світ з колишнім чоловіком - фото 351615

Карколомна Моніка Белуччі вперше вийшла у світ з колишнім чоловіком - фото 351616

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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