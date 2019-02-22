Тіна Кароль в ефектному образі підкорила шанувальників

Відома українська артистка Тіна Кароль часто ділиться з своїми підписниками не тільки новими піснями, а й стильними луками. До слова, останнім часом чимало серед нових образів зірки зустрічають доволі відверті наряди.

На особистій сторінці співачки в Instagram раз у раз з'являються незвичайні образи з фотосесій і світських виходів.

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Нещодавно Тіна Кароль знову порадувала шанувальників черговим фото. Артистка позувала у подовженому світло-коричневому піджаку і в легінсах молочного відтінку, які розшиті бісером та паєтками з колекції українського бренду Аrtemklimchuk сезону SS-2019.

Доповнила образ Тіна фірмовим макіяжем з яскраво-червоними губами.

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