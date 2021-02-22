Тіна Кароль показала, як готувалася до провокативного кліпу Скандал

Під час зйомок кліпу на пісню Скандал Тіна Кароль ледь не отримала травму. Дивіться, як створювали яскравий ролик!

Запеклі танці, пристрасність, чуттєвість, складні трюки викликали справжній фурор у публіки. На хвилі успіху співачка вирішила поділитися кадрами з репетиції свого номера, де показала, що ледь не отримала травму під час складного трюку на підставці.

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Компанію артистці склав режисер Інді Хаїт і хореограф, що працює з багатьма українськими зірками, Марина Кущева. Саме вона і поставила хореографію для Тіни.

"Практично вперше за вигадування постановки танцю я перестала думати про те, що хореографію треба адаптувати і спрощувати. Танець в кліпі оснащений різними техніками з різних стилів. В одній з розмов, Тіна обернула наш стиль танцю в оболонку "Трініті", що я вважаю, близько до нашого результату", – зазначила Марина.

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