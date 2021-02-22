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Тіна Кароль показала, як готувалася до провокативного кліпу Скандал

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Під час зйомок кліпу на пісню Скандал Тіна Кароль ледь не отримала травму. Дивіться, як створювали яскравий ролик!

Запеклі танці, пристрасність, чуттєвість, складні трюки викликали справжній фурор у публіки. На хвилі успіху співачка вирішила поділитися кадрами з репетиції свого номера, де показала, що ледь не отримала травму під час складного трюку на підставці.

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Компанію артистці склав режисер Інді Хаїт і хореограф, що працює з багатьма українськими зірками, Марина Кущева. Саме вона і поставила хореографію для Тіни.

"Практично вперше за вигадування постановки танцю я перестала думати про те, що хореографію треба адаптувати і спрощувати. Танець в кліпі оснащений різними техніками з різних стилів. В одній з розмов, Тіна обернула наш стиль танцю в оболонку "Трініті", що я вважаю, близько до нашого результату", – зазначила Марина.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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