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Тіна Кароль у ніжному образі підкорила фанатів

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На сторінці в Instagram Тіни з'явилися результати ніжної і грайливої фотосесії - фото 1
На сторінці в Instagram Тіни з'явилися результати ніжної і грайливої фотосесії / Liza.ua

Тіна Король знялася в грайливій фотосесії і продемонструвала ніжний образ.

Перед камерою артистка позувала в стильної сукні з пікантним розрізом на нозі.

І ще: Тіна Кароль показала ніжне фото у мереживному бюст'є

Тіна Кароль – одна з небагатьох зірок українського шоу-бізнесу, яка ретельно приховує своє особисте життя від громадськості. Крім цього, зірка вкрай рідко ділиться інформацією про своє дозвілля або відпочинку.

Але навіть Тіна інколи робить виключення. Так, на сторінці в Instagram Тіни Кароль з'явилися результати ніжної і грайливої фотосесії. Шанувальники співачки не залишилися байдужими до такої веселої зйомки Тіни Кароль і почали засипати зірку компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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