Тіна Кароль у грайливій позі спокусила мережу

Співачка Тіна Кароль зачарувала шанувальників грайливим фото, засвітивши розкішні ноги.

Відома українська співачка, тренер шоу "Голос країни" Тіна Кароль обожнює тішити фанатів новими знімками в Instagram.

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Знаменитість похвалилася несподіваним спокусливим образом, позуючи в архівній чорно-білій фотосесії. Так, артистка приміряла лише довге чорне оксамитове плаття з високим розрізом на нозі і напівпрозорі колготи, спершись на дерев'яний стілець і продемонструвавши струнку фігуру.

Фоловери залишилися в захваті, засипавши зіркову красуню компліментами.

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