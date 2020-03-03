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Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону

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Тренери вибрали учасників Голосу 10 - фото 1
Тренери вибрали учасників Голосу 10

Тренери шоу Голос країни 2020 знайшли талановитих співаків, які змагатимуться за перемогу в 10 сезоні. Зіркові наставники проєкту остаточно сформували свої команди. Дізнайтеся, які ж учасники пройшли далі!

Голос країни 10 – ювілейний сезон шоу в Україні. За сім випусків зіркові тренери проєкту Потап і Настя, Тіна Кароль, МONATIK і Dan Balan остаточно зібрали свої команди. Усі наставники зібрали по 16 учасників, але в декого залишилися резервні місця.

Тут більше: Роман Сасанчин шокував перевтіленням на Голосі країни 2020

До вашої уваги повний список щасливчиків, які поборються за перемогу в шоу та головне звання Голосу країни.

Учасники проєкту Голос країни 2020

Команда MONATIK

Вже відомий та досвічений тренер дорослого Голосу Діма Монатік сформував свою команду з сильних 16 співаків!

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MONATIK

Під його наставництвом продовжать участь у шоу такі вокалісти:

  • 23-річний Олександр Календа (Житомир)
  • 24-річний Сергій Роман (Вертеп)
  • 26-річна Єлизавета Криворучко (Гуляйполе)
  • 24-річна Ася Хорошун (Переяслав-Хмельницький)
  • 24-річний Марко Квітка (Краматорськ)
  • 16-річна Зоряна Атлас (Київ)
  • 32-річний Сергій Асафатов (Вінниця)
  • 25-річна Ліда Лі (Київ)
  • 24-річний Руслан Опанасенко (Київ)
  • 23-річний Владислав Семьонов (Київ)
  • 23-річна Марія Щербак (Київ)
  • 30-річна Катерина Чемезова (Київ)
  • 27-річна Мєлєн Пасса (Харків)
  • 25-річний Андрій Подкалюк (Константинівка)
  • 22-річний Нікіта Ходос (Мінська, Білорусь)
  • 21-річна Тоня Сова (Львів)
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Каманда Монатіка

Команда Тіни Кароль

Тренер-переможець кількох попередніх сезонів Тіна Кароль теж знайшла гідних співаків у свою команду.

Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону - фото 389736

За 7 випусків поп-діва відібрала 16 найкращих вокалістів, які змагатимуться у "Битві епохи":

  • 35-річний Даніель Салєм (Одеса)
  • 24-річна Ольга Мельник (Винниця)
  • 28-річна Дар'я Петрожицька (Чернігів)
  • 16-річний Віталій Окс (Львів)
  • 24-річна Ольга Баландюк (Львів)
  • 26-річний Максим Гара (Київ)
  • 27-річний Юрій Самовилов (Донецьк)
  • 17-річна Дар'я Полоротова (Саратов, Росія)
  • 20-річна Ганна Трубецька (Могильов, Білорусь)
  • 25-річна Ксенія Буга (Балашиха, Росія)
  • 21-річний Роман Клюба (Івано-Франківськ)
  • 45-річна Уляна Горбачевська (Львів)
  • 31-річний Денис Жупник (Київ)
  • 26-річний Василь Процюк (Рівненська область)
  • 33-річний Артем Семенов (Київ)
  • 33-річний Нурсултан Шатирханулі (Алма-Ати, Казахстан)
Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону - фото 389735
Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону - фото 389733
Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону - фото 389734

Команда Dan Balan

Молдавський тренер українського Голосу укомплектував свою команду ледь не останнім. На останній день відбору у Дана залишилося найбільше вільних місць, проте він все ж заповнив їх хорошими співаками.

Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону - фото 389666

Прямуватимуть із ним до перемоги такі співаки:

  • 25-річна Галина Рудик (Городенка)
  • 19-річна Анна Безгалова (Дніпро)
  • 24-річна Василіса Старшова (Санкт-Петербург, Росія)
  • 22-річний Назар Яцишин (Львів)
  • 19-річна Крістіна Карабанова (Київ)
  • 23-річний Сергій Клейніс (Кам'янець-Подільський)
  • 36-річний Євген Анішко (Київ)
  • 25-річний Сюй Чуан Юнь (Китай)
  • 31-річна Карина Арбельяні (Москва, Росія)
  • 28-річна Індіра Едільбаєва (Алма-Ати, Казахстан)
  • 17-річний Роман Сасанчин (Садки)
  • 23-річн Анжела Кансузян (Пшан, Грузія)
  • 16-річна Анастасія Балог (Мукачево)
  • 33-річна Тамара Балюк (Одеса)
  • 25-річна Олександра Горупа (Мінськ, Білорусь)
  • 27-річна Тетяна Ігнатенко (Одеса)
Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону - фото 389669
Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону - фото 389668
Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону - фото 389667

Команда Потапа і Насті

А от репер Потап та його дружина і співачка Настя Каменських зібрали повну команду ще раніше, але вони так не знайшли свого додаткового учасника.

ПТП і NK - фото 389571
ПТП і NK

Відтак, пара зіркових тренерів зібрала 16 учасників у свою команду:

  • 26-річна Анастасія Картвелішвілі (Слобожанщина)
  • 16-річна Карина Балашова (Дніпро)
  • 22-річна Анна Боршовська (Львов)
  • 18-річна Руслана Калашникова (Одеса)
  • 24-річна Катерина Степура (Київ)
  • 17-річна Маріям Жорданія (Тбілісі, Грузія)
  • 27-річний Максим Перепелиця (Київ)
  • 33-річна Альона Крутієнко (Одеса)
  • 32-річний Вахтанг Вахтангішвілі (Київ)
  • 20-річна Марія Кондратенко (Київ)
  • 19-річна Олеся Лейченко (Дніпро)
  • 22-річна Юлія Коровко (Харківська область)
  • 25-річний Микола Свід (Славутич)
  • 24-річний Егор Шагаков (Харків)
  • 21-річна Тетяна Ничай (Львів)
  • 29-річний Ерлан Баібазаров (Алма-Ати, Казахстан)
Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону - фото 389574
Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону - фото 389573
команда Потапа і Насті - фото 389572
команда Потапа і Насті

А хто з учасників є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях!

Дивіться також: Учасниці Від пацанки до панянки 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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