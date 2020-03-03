Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону

Тренери шоу Голос країни 2020 знайшли талановитих співаків, які змагатимуться за перемогу в 10 сезоні. Зіркові наставники проєкту остаточно сформували свої команди. Дізнайтеся, які ж учасники пройшли далі!

Голос країни 10 – ювілейний сезон шоу в Україні. За сім випусків зіркові тренери проєкту Потап і Настя, Тіна Кароль, МONATIK і Dan Balan остаточно зібрали свої команди. Усі наставники зібрали по 16 учасників, але в декого залишилися резервні місця.

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До вашої уваги повний список щасливчиків, які поборються за перемогу в шоу та головне звання Голосу країни.

Учасники проєкту Голос країни 2020

Команда MONATIK

Вже відомий та досвічений тренер дорослого Голосу Діма Монатік сформував свою команду з сильних 16 співаків!

MONATIK

Під його наставництвом продовжать участь у шоу такі вокалісти:

23-річний Олександр Календа (Житомир)

24-річний Сергій Роман (Вертеп)

26-річна Єлизавета Криворучко (Гуляйполе)

24-річна Ася Хорошун (Переяслав-Хмельницький)

24-річний Марко Квітка (Краматорськ)

16-річна Зоряна Атлас (Київ)

32-річний Сергій Асафатов (Вінниця)

25-річна Ліда Лі (Київ)

24-річний Руслан Опанасенко (Київ)

23-річний Владислав Семьонов (Київ)

23-річна Марія Щербак (Київ)

30-річна Катерина Чемезова (Київ)

27-річна Мєлєн Пасса (Харків)

25-річний Андрій Подкалюк (Константинівка)

22-річний Нікіта Ходос (Мінська, Білорусь)

21-річна Тоня Сова (Львів)

Каманда Монатіка

Команда Тіни Кароль

Тренер-переможець кількох попередніх сезонів Тіна Кароль теж знайшла гідних співаків у свою команду.

За 7 випусків поп-діва відібрала 16 найкращих вокалістів, які змагатимуться у "Битві епохи":

35-річний Даніель Салєм (Одеса)

24-річна Ольга Мельник (Винниця)

28-річна Дар'я Петрожицька (Чернігів)

16-річний Віталій Окс (Львів)

24-річна Ольга Баландюк (Львів)

26-річний Максим Гара (Київ)

27-річний Юрій Самовилов (Донецьк)

17-річна Дар'я Полоротова (Саратов, Росія)

20-річна Ганна Трубецька (Могильов, Білорусь)

25-річна Ксенія Буга (Балашиха, Росія)

21-річний Роман Клюба (Івано-Франківськ)

45-річна Уляна Горбачевська (Львів)

31-річний Денис Жупник (Київ)

26-річний Василь Процюк (Рівненська область)

33-річний Артем Семенов (Київ)

33-річний Нурсултан Шатирханулі (Алма-Ати, Казахстан)

Команда Dan Balan

Молдавський тренер українського Голосу укомплектував свою команду ледь не останнім. На останній день відбору у Дана залишилося найбільше вільних місць, проте він все ж заповнив їх хорошими співаками.

Прямуватимуть із ним до перемоги такі співаки:

25-річна Галина Рудик (Городенка)

19-річна Анна Безгалова (Дніпро)

24-річна Василіса Старшова (Санкт-Петербург, Росія)

22-річний Назар Яцишин (Львів)

19-річна Крістіна Карабанова (Київ)

23-річний Сергій Клейніс (Кам'янець-Подільський)

36-річний Євген Анішко (Київ)

25-річний Сюй Чуан Юнь (Китай)

31-річна Карина Арбельяні (Москва, Росія)

28-річна Індіра Едільбаєва (Алма-Ати, Казахстан)

17-річний Роман Сасанчин (Садки)

23-річн Анжела Кансузян (Пшан, Грузія)

16-річна Анастасія Балог (Мукачево)

33-річна Тамара Балюк (Одеса)

25-річна Олександра Горупа (Мінськ, Білорусь)

27-річна Тетяна Ігнатенко (Одеса)

Команда Потапа і Насті

А от репер Потап та його дружина і співачка Настя Каменських зібрали повну команду ще раніше, але вони так не знайшли свого додаткового учасника.

ПТП і NK

Відтак, пара зіркових тренерів зібрала 16 учасників у свою команду:

26-річна Анастасія Картвелішвілі (Слобожанщина)

16-річна Карина Балашова (Дніпро)

22-річна Анна Боршовська (Львов)

18-річна Руслана Калашникова (Одеса)

24-річна Катерина Степура (Київ)

17-річна Маріям Жорданія (Тбілісі, Грузія)

27-річний Максим Перепелиця (Київ)

33-річна Альона Крутієнко (Одеса)

32-річний Вахтанг Вахтангішвілі (Київ)

20-річна Марія Кондратенко (Київ)

19-річна Олеся Лейченко (Дніпро)

22-річна Юлія Коровко (Харківська область)

25-річний Микола Свід (Славутич)

24-річний Егор Шагаков (Харків)

21-річна Тетяна Ничай (Львів)

29-річний Ерлан Баібазаров (Алма-Ати, Казахстан)

команда Потапа і Насті

А хто з учасників є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях!

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