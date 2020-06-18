Слава з НеАнгелів у яскравому бікіні відкрила купальний сезон

Співачка Слава Камінська поділилася пікантним кадром, показавши, як проводить літні дні. Шанувальники у захваті від форм красуні!

Відома українська співачка, солістка групи НеАнгели Слава Камінська поділилася з фоловерами в Instagram новим знімком.

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Знаменитість виставила кадр з тераси столичної квартири, показавши, як замінює собі пляж і море. Так, артистка встановила невеликий басейн, в якому радісно хлюпалися її донька Лаура і син Леон. Сама ж красуня демонструвала розкішну фігуру в бікіні неоново-жовтого кольору, ніжачись під спекотним сонечком і насолоджуючись літом.

Фоловери не пройшли повз і засипали Славу компліментами!

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