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Тіна Кароль та оркестр INSО виступлять на благодійному концерті у Варшаві
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По всьому світу не припиняють говорити про війну в Україні. Зокрема це роблять представники культури та шоубізнесу. Так, 30 березня у Варшаві відбудеться благодійний концерт.
Мистецька акція отримала назву "Для України". Вона пройде у музичному театрі ROMA у середу, 30 березня, о 19:00, передає Інтерфакс.
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У перформансі, спрямованому на збір коштів для України, братимуть участь жіноча частина Оркестру INSO Львівської національної філармонії. Зауважимо, що всі чоловіки залишилися, щоб захищати Україну. Також на сцені виступить Тіна Кароль.
На сцені глядачі побачать 60 стільців, проте лише 22 із них будуть зайняті. Пусті стільці, на яких зазвичай сидять чоловіки-музиканти, символізують біль кожної української жінки, яка чекає на свого чоловіка з війни, – розповідає організаторка Ірина Ковальчук.
Гімн України на концерті виконає поп-діва Тіна Кароль. А зібрані від продажу квитків кошти спрямують у фонд UNICEF. Їх використають для потреб дітей в Україні.
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