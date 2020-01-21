Леся Нікітюк показала підтягнуті сідниці біля басейну

Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала своїх шанувальників новою пікантною фотографією, на якій позує у відвертому бікіні.

Гарячим фото з відпочинку в Буковелі зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Примітно, що на знімку Нікітюк сфотографована зі спини, продемонструвавши спокусливі сідниці і довгі стрункі ноги. Шанувальники прийшли в захват від сексуальних форм Лесі і засипали її компліментами. Примітно, що деякі фанати зізналися, що не відразу впізнали Нікітюк, подумавши спочатку, що на знімку Оля Полякова.

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