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Леся Нікітюк показала підтягнуті сідниці біля басейну

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала своїх шанувальників новою пікантною фотографією, на якій позує у відвертому бікіні.

Гарячим фото з відпочинку в Буковелі зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Леся Нікітюк у купальнику показала ідеальні форми

Примітно, що на знімку Нікітюк сфотографована зі спини, продемонструвавши спокусливі сідниці і довгі стрункі ноги. Шанувальники прийшли в захват від сексуальних форм Лесі і засипали її компліментами. Примітно, що деякі фанати зізналися, що не відразу впізнали Нікітюк, подумавши спочатку, що на знімку Оля Полякова.

Читайте також: Леся Нікітюк показала, як позбулася купальника у воді: пікантне фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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