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Тіна Кароль спокушає мережу довгими ніжками на пікантному кадрі

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Шанувальники української поп-діви Тіни Кароль точно не встигають занудьгувати, адже співачка регулярно ділиться пікантними кадрами у мережі. Новий кадр в Instagram красуні також вийшов дуже гарячим і не на жарт розбурхав фанатів.

На свіжому спокусливому знімку Тіна Кароль позує сидячи на підлозі у звабливій позі, при цьому співачка сперлася однією рукою на стілець. Зірка одягнула чорне плаття з ну дуже пікантним розрізом на стегні і чорні колготки, а красиво витягнута ніжка дозволяє помилуватися на спокусливі вигини її фігури у всій красі.

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Волосся зірки красиво розсипалося по плечах, а сама вона задумливо дивиться у камеру. Підпису до фото Кароль не залишила ніякого, лише додала кілька хештегів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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