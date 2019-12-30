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Тіна Кароль розважила українців у химерній сукні

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Співачка Тіна Кароль захопила Х-Фактор своїм виступом. Шанувальники у захваті!

Відома українська співачка Тіна Кароль, якій приписують бурхливий роман з молдавським музикантом Даном Баланом, часто тішить публіку яскравими постами у своєму Instagram.

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Цього разу зіркова красуня показала кілька знімків зі свого виступу на сцені талант-шоу Х-Фактор. Як видно, співачка вийшла на сцену в незвичайному вбранні. На ній довге рожеве плаття з м'ятої тканини з пишним шлейфом і блискучими рукавами.

Волосся співачки розпущене і красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж. У підписі до фото вона розповіла про свій виступ, а шанувальники в коментарях почали засипати її компліментами в коментарях.

Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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