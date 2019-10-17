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Маша Єфросиніна позувала топлес

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Маша Єфросиніна - фото 1
Маша Єфросиніна / glavred

Відома українська телеведуча і блогер Маша Єфросиніна опублікувала у своєму Інстаграмі фото без білизни. Спекотний кадр підірвав мережу!

Фотографія Маші вийшла дуже ніжною.

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Новим знімком 40-річна телеведуча сильно вразила своїх шанувальників. Гаряче фото красиво підкреслило струнку фігуру знаменитості. На ньому зірка позує перед фотоапаратом в чорних легінсах. Оголене тіло прикрашають аксесуари, які надають образу жіночності.

Шанувальники засипали фото позитивними відгуками. "Ви неймовірна жінка", "Яка красива", "Фото просто супер". Фото в Інстаграмі зірка підписала одним словом "Невидане". Відомо, що Маша Єфросиніна в травні 2019 року прикрасила обкладинку українського глянцю Elle. Тому телеведуча приберегла відверту фотографію з фотосесії, якою і поділилася зі своєю аудиторією.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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