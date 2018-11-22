Тіна Кароль розбурхала шанувальників пікантним знімком

Відома українська співачка Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці у Instagram спокусливий знімок, на якому продемонстрував оголений бюст.

На чорно-білому фото Кароль позує у відвертому вбранні з відкритими плечима, томно прикривши очі і закинувши голову назад. Під кадром вона вирішила поділиться філософськими роздумами щодо жіночої привабливості.

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"Краса жінки в її миті: зловивши, намагайтеся ніколи не відпускати", – написала зірка.

Шанувальники не залишили без уваги пікантне фото знаменитості і засипали її компліментами.

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