Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Тіна Кароль поділилася з шанувальниками чуттєвим роликом

  • 52
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / Instagram

Знаменита українська співачка показала шанувальникам відверте відео.

Тіна Кароль розмістила на своїй сторінці в Instagram короткий ролик, який не залишив байдужими її підписників.

І ще: Полякова показала новий спокусливий знімок з відпочинку

На знімку можна побачити 33-річну зірку, яка позує в топі, що облягає груди і дуже короткій білій спідниці на тлі квітів.

"Богиня", "Найкраща з найкращих", "Занадто гаряча", "Це неймовірно", – пишуть шанувальники співачки.

Читайте також: Дівчина тижня: спокуслива тайська боксерка Мія Кан

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5908
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1479
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811963
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Тіна Кароль