Тіна Кароль поділилася з шанувальниками чуттєвим роликом

Знаменита українська співачка показала шанувальникам відверте відео.

Тіна Кароль розмістила на своїй сторінці в Instagram короткий ролик, який не залишив байдужими її підписників.

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На знімку можна побачити 33-річну зірку, яка позує в топі, що облягає груди і дуже короткій білій спідниці на тлі квітів.

"Богиня", "Найкраща з найкращих", "Занадто гаряча", "Це неймовірно", – пишуть шанувальники співачки.

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