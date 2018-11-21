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Даша Астаф'єва знялася повністю оголеною: фото 18+

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Астаф'єва розпустила волосся і вибрала для фотосесії чорні туфлі - фото 1
Астаф'єва розпустила волосся і вибрала для фотосесії чорні туфлі / instagram

Співачка Даша Астаф'єва позувала для відомого фотографа Микити Люлька без одягу.

У мережі з'явилися голі фото української співачки і актриси, солістки групи "Нікіта" Даші Астаф'євої. Знімком поділився автор – фотограф Микита Люлько.

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На фото Астаф'єва повністю без одягу притулилася до пофарбованої в чорний колір стіни. Зірка прикрила всі інтимні місця, але на знімку видно частину грудей і сідниці. Поза співачки виглядає дещо неприродно і містично. Також Астаф'єва розпустила волосся і вибрала для фотосесії чорні туфлі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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