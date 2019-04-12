Тіна Кароль розбурхала шанувальників грайливою оксамитовою сукнею

Відома українська виконавиця Тіна Кароль викликала справжній фурор черговим виходом у світ. Ефектні фото зірка показала на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Тіна Кароль відвідала гала-вечерю на честь 10-річчя журналу Harper's Bazaar. І зараз у мережі обговорюють шикарне оксамитове плаття співачки, її вихід з машини і селфі.

І ще: Надя Дорофєєва показала, як відривалася на секретній вечірці

Красуня одягнула чорне оксамитове плаття від бренду Self-portrait вартістю понад 13 тисяч гривень. Відверте декольте наряду прикрашене чорним мереживом, а все плаття білими каменями. Над правою ногою співачки нашита декоративний рюш і глибокий розріз. Образ Кароль доповнила великими сережками з перлами від Alessandra Rich.

Читайте також: Солістка гурту KAZKA вразила шанувальників яскравим образом