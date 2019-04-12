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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Тіна Кароль розбурхала шанувальників грайливою оксамитовою сукнею

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / Instagram

Відома українська виконавиця Тіна Кароль викликала справжній фурор черговим виходом у світ. Ефектні фото зірка показала на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Тіна Кароль відвідала гала-вечерю на честь 10-річчя журналу Harper's Bazaar. І зараз у мережі обговорюють шикарне оксамитове плаття співачки, її вихід з машини і селфі.

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Красуня одягнула чорне оксамитове плаття від бренду Self-portrait вартістю понад 13 тисяч гривень. Відверте декольте наряду прикрашене чорним мереживом, а все плаття білими каменями. Над правою ногою співачки нашита декоративний рюш і глибокий розріз. Образ Кароль доповнила великими сережками з перлами від Alessandra Rich.

Тіна Кароль розбурхала шанувальників грайливою оксамитовою сукнею - фото 320798

Тіна Кароль розбурхала шанувальників грайливою оксамитовою сукнею - фото 320799

Тіна Кароль розбурхала шанувальників грайливою оксамитовою сукнею - фото 320800

Тіна Кароль розбурхала шанувальників грайливою оксамитовою сукнею - фото 320801

Тіна Кароль розбурхала шанувальників грайливою оксамитовою сукнею - фото 320802

Тіна Кароль розбурхала шанувальників грайливою оксамитовою сукнею - фото 320803

Тіна Кароль розбурхала шанувальників грайливою оксамитовою сукнею - фото 320804

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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