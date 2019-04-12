Надя Дорофєєва показала, як відривалася на секретній вечірці

Надя Дорофєєва продемонструвала підписникам не тільки новий образ, а й свій яскравий талант. Так, популярна співачка і солістка групи Время и Стекло час від часу виступає ще й в ролі діджея на різних вечірках.

І ось, під час вечірці в одному зі столичних барів Надя Дорофєєва знову пробудила в собі талант діджея При цьому наряд зірка підібрала доволі відвертий.

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Дорофєєва приміряла жовтий смугастий топ від бренду Jatual. При цьому зовні топ і куртка до ньому нагадує строкатий жилет рятувальників, який світиться в темряві. Образ довершують джинси із завищеною талією і зачіска-мальвіна. А також макіяж з акцентом на губи.

"Magic secret part", – підписала знімок Надя.

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