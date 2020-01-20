Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Тіна Кароль розбурхала глядачів спокусливими вигинами на Голосі країни 2020

  • 22
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка стала одним з тренерів 10, ювілейного сезону вокального шоу Голос країни 2020, красувалася у відвертому вбранні. Шанувальники оцінили спокусливий образ красуні.

Співачка Тіна Кароль одягалася в плаття по фігурі делікатного пудрового кольору, розшите паєтками. Верх був оформлений у вигляді корсета, що вигідно підкреслив розкішний бюст зірки, а низ – спідниця –, в точності повторює вигини тіла.

І ще: Голос країни 2020: зірка Танців з зірками підкорив суддів ефектним номером

Тіна доповнила образ відкритими бежевими босоніжками. Зачіска – природні локони на розпущеному волоссі. Макіяж з акцентом на фірмову червону помаду і делікатно підкреслені виразні очі.

Дивіться також: Голос країни 10 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства
  • 16 cічня, 14:00
  • 2553
Привітання з Водохрещем 2020: найкращі поздоровлення з Йорданом
  • 17 cічня, 17:31
  • 28345
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2029240
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз