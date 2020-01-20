Тіна Кароль розбурхала глядачів спокусливими вигинами на Голосі країни 2020

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка стала одним з тренерів 10, ювілейного сезону вокального шоу Голос країни 2020, красувалася у відвертому вбранні. Шанувальники оцінили спокусливий образ красуні.

Співачка Тіна Кароль одягалася в плаття по фігурі делікатного пудрового кольору, розшите паєтками. Верх був оформлений у вигляді корсета, що вигідно підкреслив розкішний бюст зірки, а низ – спідниця –, в точності повторює вигини тіла.

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Тіна доповнила образ відкритими бежевими босоніжками. Зачіска – природні локони на розпущеному волоссі. Макіяж з акцентом на фірмову червону помаду і делікатно підкреслені виразні очі.

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