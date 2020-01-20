Голос країни 2020: зірка Танців з зірками підкорив суддів ефектним номером

На телеканалі 1+1 відбулася гучна прем'єра ювілейного 10-го сезону шоу Голос країни 2020. І головним сюрпризом першого випуску стала участь фаворита 6 сезону Танців із зірками Даніеля Салема. Дивіться, чим підкорив суддів секс-символ українського телебачення.

Так, Даніель Салем присвятив виступ своїй маленькій дочці. 35-річний ведучий і ресторатор хотів показати їй, що в житті немає нічого неможливого.

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На виборі наосліп Салем виконав культову пісню Володимира Висоцького "Нуль сім", викликавши захоплення суддів. До чоловіка першою повернулась Тіна Кароль, а потім Настя Каменських з Потапом. Проте Даніель став учасником команди Тіни Кароль.

Голос країни 10 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Даніель Салем – Ноль семь:

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