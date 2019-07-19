Полякова одягла купальник з екстремальним вирізом у зоні бікіні

Українська співачка Оля Полякова поділилася з шанувальниками пікантним фото. Знімок зірка розмістила в сторіс своєї сторінки в Instagram.

Трусики ледь прикривають інтимне місце зірки через занадто великий виріз купальника на стегнах.

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На фото Полякова позує на тлі неба так, нібито кадр знято знизу вгору. Зірка одягла червоний суцільний купальник, який і привернув увагу користувачів. Вирізи лінії трусиків на стегнах наряду занадто високі, тому інтимна зона зірки ледь-ледь прикрита. Основна частина купальника починається вже над стегновою кісткою.

На фото Полякова залишила напис з англійським словом Summer ("літо"), а внизу додала, що воно "минає дуже швидко".

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