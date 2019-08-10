Тіна Кароль продовжує ділитися з фанами відвертими знімками

Українська поп-діва Тіна Кароль продовжує радувати своїх підписників черговими ефектними знімками. Зірка опублікувала кілька постановочних фото в Instagram.

Чергова порція літніх пляжних фото від Тіни Кароль викликала шквал емоційних коментарів в Instagram співачки. Красуня зробила колаж з двох ніжних знімків у тонкому трикотажному костюмі, що складається з топа з довгим рукавом і ультракоротких шортиків. На кадрах співачка ніжиться на пляжі з білосніжним піском.

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Шанувальники зірки були вражені красою Кароль і не поскупилися на компліменти, жартома назвавши її красу незаконною.

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