Дружина Комарова показала ефектний кадр з медового місяця на Мальдівах

Олександра Кучеренко, нарешті, поділилася з шанувальниками довгоочікуваним знімком з медового місяця. Унікальне фото з'явилося на сторінці моделі в Instagram.

Однак Дмитро і Олександра все ще не поспішають ділитися подробицями як свого весілля, так і життям після нього. Відомо, що пропозицію Дмитро зробив Саші у небі – у вертольоті. А ось медовий місяць вони провели на Мальдівах. І тільки зараз Кучеренко показала фото з медового місяця!

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На знімку красуня позує в густій тропічній зелені. На Саші – плаття з таким же тропічним зеленим принтом. Дівчина пронизливо дивиться в камеру.

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