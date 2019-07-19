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Тіна Кароль позувала на камеру у прозорій сукні-сітці

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Чарівна Тіна Кароль у новому образі - фото 1
Чарівна Тіна Кароль у новому образі / Pictaramium

Українська співачка Тіна Кароль показала відвертий знімок, позуючи в прозорому платті.

Відома українська співачка, тренер шоу Голос країни Тіна Кароль обожнює тішити фанатів новими знімками в Instagram.

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Зірка похвалилася дуже незвичайним для себе чином, позуючи напівоголеною і примірявши лише чорну коротеньку сукню у велику сітку. Так, артистка ледь прикрила масивні груди ногами, сидячи у вкрай пікантній позі. "#Tinakarol #Тіна Кароль Ph @little_puida", – лаконічно підписала Кароль.

Фоловери залишилися в захваті: "Просто цікаво, як ця чорна штука ще тримається...", "Краса", "Засліплива, сексуально-загадкова краса. Подобається мені ваша зміна стилю", "Кожен раз закохуюся".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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