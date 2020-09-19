Тіна Кароль повторила оголений образ 15-річної давності

Українська співачка Тіна Кароль повторила знаменитий кадр з кліпу Ноченька, який був знятий в далекому 2006 році. Ця смілива відеоробота – четверта в кар'єрі виконавиці.

До 15-річчя своєї творчості артистка вирішила повторити образ, який колись наробив багато шуму в мережі. Для цього Тіні довелося повністю роздягтися. Відвертий знімок зірки опублікували на фан-сторінці співачки в Instagram.

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На кадрі Тіна Кароль відображена повністю оголеною. Співачка сидить на підлозі, схрестивши ноги, щоб прикрити свою наготу. "Ноченька 15 років потому", – сказано в публікації. Кліп на пісню побачив світ на початку 2006 року. Автором відео став Алан Бадоєв, який представив його у вигляді монологу співачки, наповненого самотністю.

"Я запропонував це Тіні, сказавши, якою саме я її бачу. А саме дуже ніжною, відкритої, вразливою. І треба віддати належне сміливості Тіни", – сказав кліпмейкер.

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